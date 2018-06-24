В японской префектуре Осака, расположенной в центральной части острова Хонсю, были повреждены практически 6,7 тысяч жилых домов и хозяйственных построек в результате землетрясение магнитудой 6,1 балла, которое произошло еще 18 июня. Об этом сообщили в штабе по ликвидации последствий стихийного бедствия, передает ТАСС.

Разрушения зафиксированы в 16 городах и поселках префектуры. В основном пострадали постройки, которые возвели до начала 1980 годов, так как они не соответствуют сегодняшним японским антисейсмическим нормам.

В настоящее время в зоне бедствия, по меньшей мере, 8,5 тысяч квартир и частных домов отключены от системы подачи газа. После землетрясения их было как минимум 110 тысяч. Ожидается, что 25 июня газоснабжение полностью восстановят.

Напомним, что в результате подземного толчка на севере префектуры Осака погибли пять человек. Еще 350 жителей получили разные травмы.

Как сообщал svodka.net ранее, в Японии в результате землетрясения погиб ребенок .

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