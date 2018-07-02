Можно выделить семь главных причин, по которым украинцы прекращают службу в армии.

Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов, сообщает со ссылкой на "".

Наибольшим раздражителем для военнослужащих можно назвать ограничения на ведение боевых действий. Так, в 2014 году на службу в и Украины пошло около 100 тысяч человек, 70 тыс. из которых направились в зону АТО, - у украинцев была мощная мотивация. Однако, по состоянию на сегодняшний день трактовка условия Минских соглашений командованием, жесткие запреты на ведение боевых действий, ограничения на расход боеприпасов действуют как серьезные демотиваторы.

"Колхозный принцип" организации госструктур в Украине, - порядок в части определяется пониманием самого командира, и его авторитет, а также дружеские отношения в коллективе являются главным залогом сохранения бойцов на службе.

Служба в и Нацгвардии осталась на уровне 1970-ых годов и организована по советским канонам и книге генерала советской школы Усмана Уразова. "Самым большим наказанием для лучших бойцов является присутствие на базе своей части, - подчеркнул Бутусов. - нелепость, но советский опыт муштры солдат срочной службы в армии уже исчезнувшего в XX веке государства используют для организации службы во время войны в XXI веке, в армии демократического государства, укомплектованной исключительно военнослужащими контрактной службы".

Еще одним важным фактором является отсутствие у военнослужащих личного времени, - большинство взрослых контрактников имеют одну ротацию на 7-8 месяцев, постоянные проверки и работу во внеурочное время.

Также оставляют желать лучшего материальные условия службы, - бойцы вынуждены постоянно заниматься такими далекими от войны вещами как караулы, наряды, ремонты, уборки и имеют при том в среднем по 7-10 тысяч гривен, которые могли бы заработать и в гражданских условиях при фиксированном графике. "Армия ни в одной стране мира не является выгодным бизнесом, но в нашей армии высокие зарплаты нужны для того, чтобы воин имел материальную возможность обеспечить себя дополнительной экипировкой на фронте, чтобы имел возможность содержать семью", - заметил журналист.

Еще одной причиной ухода украинцев из армии он назвал уравниловку: "Зачем воевать на передовой, если у солдат и офицеров куда более комфортные условия службы в военно-учебных заведениях и центрах, денег там платят не меньше, а нередко даже больше, по действующим нормативам, а ответственности на порядок меньше. Зачем рвать жилы на службе, если все равно отношение к тем, кто служит ради зарплаты, и к настоящему воину будет одинаковым?".

Седьмым фактором является отсутствие социальной инфраструктуры и служебного жилья на базах, которое вынуждает семейных людей прекращать службу.

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