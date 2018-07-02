|Европейская комиссия начала процедуру против Польши
|02.07.2018 14:36
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Процедуру Европейской комиссии открыто в связи с польским законом о Верховном суде. Об этом сообщает со ссылкой на "Польское радио".
"Принимая во внимание отсутствие прогресса и планируемое введение в действие нового пенсионного режима для судей Верховного суда, ЕК решила сегодня безотлагательно начать процедуру о нарушении законодательства Европейского Союза", - заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Европейской комиссии Марґаритис Схинас.
При этом, как добавил чиновник, ЕК готова продолжать разговор с
Польшей, которая длится относительно верховенства права.
20 декабря 2017 Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционные процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы, что может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС. В июле одобрение в парламенте Польши судебной реформы спровоцировало акции протеста, в которых приняли участие более 100 тыс. человек. Манифестанты заявили, что правящая партия "Закон и справедливость" пытается взять под свой контроль не только высший суд, но и всю судебную систему страны.