Процедуру Европейской комиссии открыто в связи с польским законом о Верховном суде. Об этом сообщает со ссылкой на "Польское радио".

"Принимая во внимание отсутствие прогресса и планируемое введение в действие нового пенсионного режима для судей Верховного суда, ЕК решила сегодня безотлагательно начать процедуру о нарушении законодательства Европейского Союза", - заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Европейской комиссии Марґаритис Схинас.

При этом, как добавил чиновник, ЕК готова продолжать разговор с Польшей, которая длится относительно верховенства права.



"Еврокомиссия предпочитает именно такому способу решения проблемы системной угрозы верховенству права в Польше", - сказал спикер.



Как сообщал в конце прошлого года парламент Польши принял законы о реформе Национального судебного совета и Верховного суда. Теперь 15 членов совета, который назначает всех судей, будут избираться Сеймом, а не в судебным сообществом, как это делалось раньше. Каждая часть сможет предложить девять кандидатов. Верховный суд получил право по представлению местных судов пересматривать дела, решения по которым были уже вынесены в течение последних 20 лет.

20 декабря 2017 Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционные процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы, что может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС. В июле одобрение в парламенте Польши судебной реформы спровоцировало акции протеста, в которых приняли участие более 100 тыс. человек. Манифестанты заявили, что правящая партия "Закон и справедливость" пытается взять под свой контроль не только высший суд, но и всю судебную систему страны.

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