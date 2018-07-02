Косметический бренд Dove считает, что женщины должны быть уверены,
что в рекламе им не показывают отретушированных моделей. Dove будет
использовать только реальные изображения женщин Фото: dove /
Twitter В июле отметка "Нет цифровой обработке" появится в рекламе
дезодоранта, а к январю 2019 года этот знак станет обязательным на
всей рекламной продукции компании."Dove стремится сделать еще один
шаг вперед, помочь женщинам понять, что реально, а что нет. Знак
поможет женщинам определить реальность и отойти от давления,
направленного на то, чтобы выглядеть определенным образом", –
объяснила вице-президент Dove Global Софи Гальвани.Бренд Dove
принадлежит концерну Unilever. Он появился в 1956 году. Первым
продуктом марки стало мыло без щелочи.
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