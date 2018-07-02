Косметический бренд Dove считает, что женщины должны быть уверены, что в рекламе им не показывают отретушированных моделей. Dove будет использовать только реальные изображения женщин Фото: dove / Twitter В июле отметка "Нет цифровой обработке" появится в рекламе дезодоранта, а к январю 2019 года этот знак станет обязательным на всей рекламной продукции компании."Dove стремится сделать еще один шаг вперед, помочь женщинам понять, что реально, а что нет. Знак поможет женщинам определить реальность и отойти от давления, направленного на то, чтобы выглядеть определенным образом", – объяснила вице-президент Dove Global Софи Гальвани.Бренд Dove принадлежит концерну Unilever. Он появился в 1956 году. Первым продуктом марки стало мыло без щелочи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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