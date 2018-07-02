За первое полугодие она укрепилась по отношению к доллару более чем на 7%

Это самый сильный рост по отношению к доллару всех национальных валют на постсоветском пространстве, повидмоляе Bloomberg.

между 11 валют стран бывшего СССР (не считая Литву, Латвию и Эстонию, которые перешли на евро) пять продемонстрировали рост относительно доллара. Армянский драм подорожал на 0,32%, киргизский сом - на 1,45%, молдавский лей - на 1,57%, грузинский лари - на 6%.

Ранее iPress.uaповидомляв, что покупательная способность гривны с 1996 года снизилась в 14 раз.