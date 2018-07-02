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Гривна стала сильнейшей валютой на постсоветском пространстве
02.07.2018 14:37
Гривна стала сильнейшей валютой на постсоветском пространстве
За первое полугодие она укрепилась по отношению к доллару более чем на 7%
За первые шесть месяцев 2018 Украинская гривна укрепилась по отношению к доллару более чем на 7%.
Гривна стала сильнейшей валютой на постсоветском пространстве Фото: Bloomberg
Это самый сильный рост по отношению к доллару всех национальных валют на постсоветском пространстве, повидмоляе Bloomberg.
 
между 11 валют стран бывшего СССР (не считая Литву, Латвию и Эстонию, которые перешли на евро) пять продемонстрировали рост относительно доллара. Армянский драм подорожал на 0,32%, киргизский сом - на 1,45%, молдавский лей - на 1,57%, грузинский лари - на 6%.
 
Ранее iPress.uaповидомляв, что покупательная способность гривны с 1996 года снизилась в 14 раз.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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