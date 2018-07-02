Ні для кого не секрет, що співачка Бейонсе схильна до повноти. А після другої вагітності зіркова мама важко переживала період схуднення. Однак, домогтися бажаних результатів їй все ж вдалося. Про це свідчать нові фото знаменитості.



На нових світлинах Бі приміряла рожевий комбінезон з квітковим принтом від Zimmermann, босоніжки з прозорими деталями і білу сумку геометричної форми. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами в рожевій оправі. 36-річна зірка зробила об'ємний пучок. Губи виділила червоною помадою.



Що й казати, підписники поп-діви в захваті від такого вигляду їх кумира.



Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 30 Чер 2018 р. о 1:59 PDT



Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 30 Чер 2018 р. о 1:59 PDT



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