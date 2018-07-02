|Бейонсе похизувалася сексуальними ніжками (ФОТО)
|02.07.2018 14:39
|
На нових світлинах Бі приміряла рожевий комбінезон з квітковим принтом від Zimmermann, босоніжки з прозорими деталями і білу сумку геометричної форми. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами в рожевій оправі. 36-річна зірка зробила об'ємний пучок. Губи виділила червоною помадою.
Що й казати, підписники поп-діви в захваті від такого вигляду їх кумира.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Неповнолітні герої серіалу "Школа" знялися в оголеній фотосесії
Ірина Шейк показала апетитні сідниці на пляжі (ФОТО)
Який жах! Міла Йовович налякала небритими пахвами
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями