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Бейонсе похизувалася сексуальними ніжками (ФОТО)
02.07.2018 14:39
Ні для кого не секрет, що співачка Бейонсе схильна до повноти. А після другої вагітності зіркова мама важко переживала період схуднення. Однак, домогтися бажаних результатів їй все ж вдалося. Про це свідчать нові фото знаменитості.

На нових світлинах Бі приміряла рожевий комбінезон з квітковим принтом від Zimmermann, босоніжки з прозорими деталями і білу сумку геометричної форми. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами в рожевій оправі. 36-річна зірка зробила об'ємний пучок. Губи виділила червоною помадою.

Що й казати, підписники поп-діви в захваті від такого вигляду їх кумира.

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 30 Чер 2018 р. о 1:59 PDT



Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 30 Чер 2018 р. о 1:59 PDT



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