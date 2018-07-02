Кабинет министров Украины продолжает обсуждать с Международным валютным фондом формирование формулы и цены на газ для населения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Обозревателю .

По словам главы украинского правительства, чтов МВФ требуют, чтобы население и предприятия оплачивали газ по одинаковой стоимости.

"Сейчас ведем разговор. Международные партнеры выдвигают условие, чтобы в Украине была единая цена на газ. Теперь для промышленности она дороже, чем для населения. Мы пытаемся найти формулу, чтобы цена была, с одной стороны, справедливой, а с другой - умеренной для украинских граждан. Никаких цифр пока нет - давайте немножко подождем", - рассказал Гройсман.

Он также выразил мнение, что цена на газ в размере 10 тысяч гривен за 1000 кубометров, которая сейчас определена для предпринимателей, будет неприемлемой для украинцев.

"Для населения мы ограничили цену 7 тысячами. Международные партнеры считают, что на этом можно делать пересорт, злоупотреблять и порождать коррупцию. И в целом они правы - такие риски есть. Но 10 тысяч - для большинства граждан цена неподъемная. Нет окончательной формулы. Мы ищем варианты с нашими партнерами", - заявил украинский премьер.

Как сообщал svodka.net ранее, представитель МВФ Йоста Люнгман заявил, что Украина обязана выполнять обещания относительно согласования цен на газ с рыночными в рамках кредитования .

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