В Ивано-Франковской области погибли водитель и пассажир
иномарки, которая съехала в реку. Об этом сообщает Отдел
коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области, передает
"ДТП со смертельным исходом случилось 1 июля, около 18 часов, в
с. Витвица Долинского района", - говорится в сообщении.
Как установлено правоохранителями, 54-летний житель одного из сел
района, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигаясь
закругленным участком проезжей части ул. Крайковского, что в с.
Витвица, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и
допустил опрокидывание автомобиля в русло реки Лужники. В
результате водитель и пассажир, жители Долинского района,
погибли.
Напомним, в Ровенской области автобус с пассажирами перевернулся в
кювет на трассе "Киев-Чоп".
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