После пожара на спиртобазе в городе Збараж Тернопольской области жителей близлежащих домов временно отселили. Также исследуют воду в частном секторе прилегающих улиц. Об этом сообщил пресс-центр ГУ Госпродпотребслужбы в Тернопольской области, передает .

"23 июня 2018 в г. Збараж в Тернопольской области произошло возгорание помещения спиртобазы. Пожар удалось ликвидировать, жителей близлежащих домов было временно отселено", – говорится в сообщении.

Сегодня состоялось заседание техногенной комиссии при Збаражской районной государственной администрации. Члены комиссии обсудили последствия пожара и определили ряд мероприятий по недопущению нанесения ущерба населению.

"В частности, члены комиссии приняли решение отобрать пробы воды в колодцах и из кранов централизованного водоснабжения в домах частного сектора на улицах Зеленая и Заводская на органолептические, физико-химические и микробиологические показатели. Так как при ликвидации пожара с целью недопущения переброски огня, именно эти дома пожарные поливали водой и пеной", – отметили в Госпродпотребслужбе.

Также работники Збаражской государственной районной больницы ветеринарной медицины провели подворный обход домов на прилегающих улицах на предмет выявления погибших или травмированных во время тушения пожара домашней птицы и животных. Пострадавших не обнаружили.

Напомним, в городе Збараж Тернопольской области взорвались емкости с биоэтанолом на территории недействующего спиртзавода.Из-за этого жителей близлежащих домов эвакуировали.

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