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Украинские военные полностью освободили поселок Золотое-4, но он остается в зоне поражения - местные власти
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02.07.2018 14:44
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После восстановления контроля над Золотым-4 в Луганской области
серая зона на Донбассе уменьшилась, подчеркнул глава
военно-гражданской администрации Золотого Константин Ильченко. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Украинские военные
установили контроль над Золотым-4 Фото: ЕРА По его словам,
Золотое-4 имело неопределенный статус, поскольку лишь часть поселка
контролировали украинские военные."За эти позиции шли боевые
противостояния. Сейчас опасная нагрузка на население Золотого-4 уже
уменьшена, потому что это уже окончательно наша территория,
закреплены войска и такого влияния уже не имеют российские
войска", – подчеркнул Ильченко.Он добавил, что в поселке живут
около 800 человек."В любом случае поселок находится на переднем
крае, и с учетом дальности полета минометной мины он будет
оставаться в зоне поражения. Но серая зона уменьшилась – это
факт. Золотое-4 окончательно под украинским влиянием", –
заключил Ильченко.В конце июня подразделения разведки Вооруженных
сил Украины освободили и взяли под контроль населенный пункт
Золотое-4. Операцию проводила рота глубинной разведки одного из
подразделений из состава резерва операции Объединенных сил
(ООС).Как уточнил куратор "Информационного сопротивления" Дмитрий
Тымчук, операцию провели, не нарушая Минских
договоренностей.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской
областях между украинской армией и пророссийскими
боевиками начался в апреле 2014 года. С этого
времени правительственные силы проводили на Донбассе
антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО
официально завершилась, вместо нее началась операция
Объединенных сил.
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