После восстановления контроля над Золотым-4 в Луганской области серая зона на Донбассе уменьшилась, подчеркнул глава военно-гражданской администрации Золотого Константин Ильченко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украинские военные установили контроль над Золотым-4 Фото: ЕРА По его словам, Золотое-4 имело неопределенный статус, поскольку лишь часть поселка контролировали украинские военные."За эти позиции шли боевые противостояния. Сейчас опасная нагрузка на население Золотого-4 уже уменьшена, потому что это уже окончательно наша территория, закреплены войска и такого влияния уже не имеют российские войска", – подчеркнул Ильченко.Он добавил, что в поселке живут около 800 человек."В любом случае поселок находится на переднем крае, и с учетом дальности полета минометной мины он будет оставаться в зоне поражения. Но серая зона уменьшилась – это факт. Золотое-4 окончательно под украинским влиянием", – заключил Ильченко.В конце июня подразделения разведки Вооруженных сил Украины освободили и взяли под контроль населенный пункт Золотое-4. Операцию проводила рота глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва операции Объединенных сил (ООС).Как уточнил куратор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук, операцию провели, не нарушая Минских договоренностей.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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