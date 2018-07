Правоохранители задержали 11 человек

Правозащитники заявили, что правоохранители задержали 11 человек. Полиция также перекрыла прилегающие к параду улице. Местные власти заявили, что запрещает проведение такого парада из-за опасности, сами участники считают объяснения власти странными и обвиняют ее в дискриминации, сообщает DW.

Отмечается, что представителям ЛГБТ-сообщества уже четвертый год подряд отказывают в официальном проведении марша. В 2017 году полиция так же разгоняла событие.

Police repression at today's Istanbul pride march. This is not even counting the insane amount of water cannons, armored police vehicles, etc. throughout the area. # OnurYürüyüşü #Pride pic.twitter.com/XAr2XUKjVj

- Miki (@MikiTakesPhotos) July 1, 2018

Напомним, полиция насчитала 3,5 тыс. Участников "Марша равенства", который проходил 17 июня Киеве.

Отметим, что вчера 1 июля, в Кривом Роге неизвестные совершили набег на председателя оргкомитета фестиваля КривбасПрайд Бориса Золотченка.