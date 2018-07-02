|Мощный тайфун накрыл Южную Корею: есть жертвы
|02.07.2018 14:49
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Жители Южной Кореи в воскресенье, 1 июля, пострадали от мощнейших проливных дождей, которые были вызваны приближением к юго-западному побережью страны тайфуна под названием Прапирун. О природной катаклизме сообщает The Korea Herald.
Согласно информации издания, вследствие усложнения погодных условий, предварительно, как минимум один человек пропал без вести, еще один погиб.
Всего около 33 рейса в восьми аэропортах по всему государству пришлось отменить. Проливные дожди стали причиной наводнения во многих районах страны.
Как сообщал svodka.net, на запорожском курорте отдыхающие сняли на видео смерч, который был замечен в Азовском море, на большом расстоянии от берега. Активисту "Нelper Запорожье" Евгению Павлюку удалось заснять стихию.
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