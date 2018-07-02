|Один из украинских туроператоров закрывает испанское направление
|02.07.2018 14:50
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В связи с участившимися техническими неисправностями и регулярными задержками вылетов авиакомпаний YanAir и Bravo Airways один из украинских туроператоров принял решение – сократить полетную программу по направлению Испания. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
С 4 июля будут сняты вылеты в Барселону из Запорожья, с 09 июля
– в Барселону из Львова, с 14 июля – в Барселону из Одессы. Вылет
из Киева на Тенерифе теперь будет осуществляться 1 раз в 10/11
дней. Полетная программа в Пальма-де-Майорка снимается полностью с
2 июля.