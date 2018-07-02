В связи с участившимися техническими неисправностями и регулярными задержками вылетов авиакомпаний YanAir и Bravo Airways один из украинских туроператоров принял решение – сократить полетную программу по направлению Испания. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С 4 июля будут сняты вылеты в Барселону из Запорожья, с 09 июля – в Барселону из Львова, с 14 июля – в Барселону из Одессы. Вылет из Киева на Тенерифе теперь будет осуществляться 1 раз в 10/11 дней. Полетная программа в Пальма-де-Майорка снимается полностью с 2 июля.



Завтра, 3 июля, туроператор совершит вывозной рейс из Пальма-де-Майорка.



Как сообщал по состоянию на 14:30 в киевском аэропорту "Киев" перенесли два рейса в Анталию и в Эрбиль, рейс в Стокгольм отменили.



Напомним, первый самолет с украинскими туристами, которые из-за проблем туроператора и авиаперевозчика оставались в Тунисе, вылетел в Украину. Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич в Twitter.

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