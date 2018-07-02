Заключенный в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов поддерживает связь с сестрой Натальей Каплан по телефону, сказал адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сенцов объявил голодовку 14 мая Скриншот: Грани.Ру / YouTube "Мы договорились, что к нему сейчас поедет Наталья Каплан, его сестра, и она его проведает, соответственно, 5–6 июля. Я уже к нему приеду после этого", – сказал он.Динзе добавил, что слова российского омбудсмена Татьяны Москальковой, что Сенцов поддерживает с родственниками видеосвязь, не отвечают действительности."Родственники ему звонят по обычному телефону. С мамой он точно не общается – это 100%, только с Наташей, сестрой. С Наташей я разговаривал позавчера. Она сказала, что она ему будет звонить в ближайшее время, вероятно, перед приездом", – рассказал адвокат.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня Динзе сообщал, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограммов, но прекращать голодовку отказывается. К режиссеру не допустили украинского омбудсмена Людмилу Денисову. 26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова. Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить основанием для такой меры. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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