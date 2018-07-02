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Адвокат: 5-6 июля Сенцова навестит сестра
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02.07.2018 14:52
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Заключенный в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов
поддерживает связь с сестрой Натальей Каплан по телефону, сказал
адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Сенцов объявил голодовку 14 мая
Скриншот: Грани.Ру / YouTube "Мы договорились, что к нему сейчас
поедет Наталья Каплан, его сестра, и она его проведает,
соответственно, 5–6 июля. Я уже к нему приеду после этого", –
сказал он.Динзе добавил, что слова российского омбудсмена Татьяны
Москальковой, что Сенцов поддерживает с родственниками видеосвязь,
не отвечают действительности."Родственники ему звонят по обычному
телефону. С мамой он точно не общается – это 100%, только с
Наташей, сестрой. С Наташей я разговаривал позавчера. Она сказала,
что она ему будет звонить в ближайшее время, вероятно, перед
приездом", – рассказал адвокат.Сенцов был приговорен в РФ
к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года.
Российский суд признал его виновным в создании в Крыму
террористического сообщества и руководстве им, покушении
на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении
огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических
актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не
признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную
голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской
области. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня
Динзе сообщал, что у Сенцова проблемы с сердцем и
почками. Он похудел на 13 килограммов, но прекращать
голодовку отказывается. К режиссеру не допустили украинского
омбудсмена Людмилу Денисову. 26 июня генеральный
секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное
прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова.
Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить
основанием для такой меры.
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