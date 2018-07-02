Итальянского певца Тото Кутуньо экстренно госпитализировали в Бельгии, пишет La Repubblica .

По данным издания, 74-летнего певца поместили в одну из бельгийских больниц. Из-за плохого самочувствия актер отменил концерты.

Представитель мэрии города Серен рассказал, что у артиста могут быть проблемы с сердцем. Однако певец отрицает серьезность причин его недомогания и уверяет, что всему виной жаркая погода.

"Сейчас я чувствую себя хорошо. В больнице меня устроили как дома. Здесь немалая доля врачей и медперсонала как из Италии, так и из России, то есть моя толпа моя поддерживает и заботится обо мне. Через неделю меня выпишут, и спустя несколько дней отдыха я снова отправлюсь в международный тур", - цитирует артиста издание.

Стоит отметить, что в пресс-службе певца не подтвердили его госпитализацию из-за проблем с сердцем. Состояние здоровья Кутуньо оценено, как стабильное.

Как сообщал svodka.net, известная актриса Хизер Локлир из сериала Район Мелроуз была госпитализирована после угроз застрелиться.

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