Без проведения “сплита” (разделение функций Нацкомфинуслуг между НБУ и НКЦБФР) невозможно проведение в том числе пенсионной реформы, в частности введение второго уровня пенсионной системы. Об этом во время круглого стола “Нужен ли Украине сплит?” сказал начальник управления стратегии и реформирования банковской системы Национального банка Украины Михаил Видякин, передает

“НБУ готов еще с 2016 года перенять функции (Нацкомфинуслуг, — ред.). Без сплита не будет развития страхового сегмента, потому что нет именно тех правил существования этого рынка, не будет пенсионной реформы, потому что не будет полномочий у регуляторов ее внедрять, остановится создания комплексной системы защиты прав потребителей”, — сказал Видякин.

Как уточнил он, это также негативно будет влиять на восстановление доверия к финансовому сектору, также не будет доверия со стороны инвесторов. При этом Украина рискует не только не привлечь новых, но и потерять пришедших в двухтысячных годах.

По словам представителя НБУ, регулятор активно способствует принятию законопроектов 2413а и 2456д (закон о защите прав потребителей в финансовом секторе). Ведь именно они сделают революцию в небанковском секторе.

Видякин добавил, что после принятия законопроекта предусматривается переходный период — 12 месяцев подготовки к перенятию функций и еще год для обработки с рынком всех законодательных и нормативных изменений на небанковском финансовом рынке, чтобы имплементировать в дальнейшем европейские директивы.

Справка

Принятие закона о разделении функций Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг (небанковского финансового рынка, — ред.), так называемый “сплит” функций Нацкомфинуслуг между НБУ и НКЦБФР, включено в меморандум сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом.

Закон № 2413а планировали принять в мае этого года. Однако документ так и не был проголосован.

Напомним, Всемирный банк настаивает на тщательной подготовке введения обязательной накопительной пенсионной системы.

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