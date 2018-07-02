Из РФ поступает противоречивая информация о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она показала послам стран–членов ЕС письмо председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, в котором он сообщил, что осужденный письменно согласился принимать смеси для энтерального кормления Nitridrink. Денисова просит посольства стран ЕС призвать Путина освободить всех украинских политзаключенных Фото: Людмила Денісова / Facebook "Я хотела бы отметить, что очень противоречивая информация сейчас поступает о состоянии его здоровья. И следовательно я хотела воочию увидеть. Консула не пускают, ни разу не пустили. У меня есть такое подозрение, и не только подозрение, а факт... Я хочу, чтобы вы все увидели это письмо, в котором господин Федотов, руководитель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, четко пишет, что с 8 июня Олега Сенцова кормят какой-то смесью. Мы не знаем состав этой смеси, что там именно, какие там составляющие", – отметила она.Денисова добавила, что во время саммитов Украина–ЕС и Украина–НАТО будут обсуждаться вопросы безопасности и невыполнение Россией Минских соглашений."И следовательно я призываю поддержать Украину и президента Украины относительно приоритетности безопасности и гуманитарных вопросов. Мы просим вас обратиться к [президенту РФ Владимиру] Путинe с призывом освободить всех политзаключенных, всех заложников", – сказала омбудсмен.Она заявляла, что получила письмо от Федотова 22 июня. В нем он написал, что 8 июня в РФ собрали врачебный собрание с участием врачей-специалистов Лабытнангской больницы, которые пришли к выводу, что состояние Сенцова "удовлетворительное". Его лечение скорректировали и рекомендовали принимать смеси для специализированного питания. По информации Федотова, в тот же день Сенцов письменно согласился принимать каждые четыре часа смеси для энтерального кормления Nitridrink.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным". Сам режиссер заявил, что не будет просить президента РФ Владимира Путина о помиловании.21 июня адвокат Динзесообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограммов, но прекращать голодовку отказывается.26 июня Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение Путину о помиловании Сенцова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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