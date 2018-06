Джамала сказала «Да» и показала кольцо

Украинская певица Д жамала согласилась выйти замуж . Накануне тысячи поклонников увидели фото, на котором всем показала свое обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Победительницы Евровидения—2016 также подписала фото: «I «said Yes!!Эбет!!Мен разым:)» («Я сказала «Да«! Отлично! Я согласна:)»). Известно, что только недавно, в сентябре, Джамала представила всем своего любимого — Бекира Сулейманова. Пара появилась вместе на Манхэттенском фестивале короткометражных фильмов. Певица призналась, что Бекир без поддержки Бекира ей очень помогла во время Евровидения. Судя по геолокации в социальной сети, судьбоносное «да!» прозвучало во Львове — именно там сейчас находятся влюбленные. Напомним, что Джамала уже закончила клип к песне 1944. Кроме того, сообщалось, что Джамала поделилась детскими фото с сестрой. I said Yes!!Эбет!!Мен разым:) A photo posted by Jamala (@jamalajaaa) on Nov 1, 2016 at 11:51am PDT Сводка.нет - Новости Украины и Мира



