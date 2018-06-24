|Джамала сказала «Да» и показала кольцо
|24.06.2018 18:19
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Украинская певица Джамала согласилась выйти замуж.
Накануне тысячи поклонников увидели фото, на котором всем показала свое обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.
Победительницы Евровидения—2016 также подписала фото: «I «said Yes!!Эбет!!Мен разым:)» («Я сказала «Да«! Отлично! Я согласна:)»).
Известно, что только недавно, в сентябре, Джамала представила всем своего любимого — Бекира Сулейманова.
Пара появилась вместе на Манхэттенском фестивале короткометражных фильмов. Певица призналась, что Бекир без поддержки Бекира ей очень помогла во время Евровидения. Судя по геолокации в социальной сети, судьбоносное «да!» прозвучало во Львове — именно там сейчас находятся влюбленные.
Напомним, что Джамала уже закончила клип к песне 1944.
Кроме того, сообщалось, что Джамала поделилась детскими фото с сестрой.