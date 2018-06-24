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Джамала сказала «Да» и показала кольцо
24.06.2018 18:19
Джамала сказала «Да» и показала кольцо
19406_b_1478027217Украинская певица Джамала согласилась выйти замуж.

Накануне тысячи поклонников увидели фото, на котором всем показала свое обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.

Победительницы Евровидения2016 также подписала фото: «I «said Yes!!Эбет!!Мен разым:)» («Я сказала «Да«! Отлично! Я согласна:)»).

Известно, что только недавно, в сентябре, Джамала представила всем своего любимогоБекира Сулейманова.

Пара появилась вместе на Манхэттенском фестивале короткометражных фильмов. Певица призналась, что Бекир без поддержки Бекира ей очень помогла во время Евровидения. Судя по геолокации в социальной сети, судьбоносное «дапрозвучало во Львовеименно там сейчас находятся влюбленные.

Напомним, что Джамала уже закончила клип к песне 1944.

Кроме того, сообщалось, что Джамала поделилась детскими фото с сестрой.

I said Yes!!Эбет!!Мен разым:)

A photo posted by Jamala (@jamalajaaa) on Nov 1, 2016 at 11:51am PDT

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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