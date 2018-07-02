23 россиян осуждены в Украине за подготовку и участие в терактах

"Я хочу озвучить фамилии тех граждан РФ (я имею на это соответствующее согласие компетентных структур), кого мы готовы передать России для освобождения украинский Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, наших ребят, содержащихся на оккупированном Донбассе. Для всех них ", - заявила вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает УНН.

Украина готова обменять таких россиян: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковський Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Нефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

"Это те граждане РФ, осужденные за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, или за участие в военных действиях на Донбассе, или по ним идут судебные процессы", - резюмировала Геращенко.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находилась в России, но ей не разрешили встретиться с одним из украинских политзаключенных - в частности отказали в допуске к Олегу Сенцова, который голодает в российской колонии уже 46 дней, до Романа Сущенко, Николая Карпюка.

Добавим, Денисову не пустили в колонию. Мимо на территорию проехала уполномоченное РФ по правам человека Татьяна Москалькова, однако "даже не остановилась, чтобы переговорить".