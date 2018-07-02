На территории города Новосибирск Российской Федерации утром в понедельник, 2 июля, жители дома и случайные прохожие стали свидетелями сексуальных отношений, в которые вступили влюбленные во дворе жилого дома на детской площадке. Парочку, которую охватила страсть, удалось снять на видео одному из очевидцев. Ролик опубликовали на канале "Регион Online" на видеохостингеYouTube.

Автором видеоролика стал житель одного из близлежащих домов. Кадры он зафиксировал на камеру собственного телефона. В комментарии к видео он отметил, что секс продлился недолго, а никаких других "свидетелей разврата" рядом не было.

Как сообщал svodka.net, в США семейная пара во время полета в Мексику сняла видео, как их соседи занимаются сексом прямо в салоне самолета . Известно, что авторы видео - муж с женой - были ошеломлены происходящим.

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