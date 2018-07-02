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Тревожный звонок для оккупантов: Украина и США проведут общие военные учения
02.07.2018 15:04
Тревожный звонок для оккупантов: Украина и США проведут общие военные учения По теме:

Военно-морские силы Украины проведут совместные учения с американскими военнослужащими.

Учения "Си Бриз-2018" проводятся в Украине ежегодно уже более 15 лет. Они стартуют со следующей недели, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает  со ссылкой на .

"В подготовке и применении сил ВМС вводятся новые стандарты: украинско-американские учения "Си Бриз–2018", которые начинаются на следующей неделе, станет экзаменом на способность морского командования на совместимость с лучшими флотами мира и способность управлять многонациональным объединением", - рассказал Полторак.

Он также добавил, что в Украине начали внедрять стандарты при подготовке военного флота.

"Наглядно можно это увидеть на совместных учениях с кораблями стран Альянса, которые посещают Одессу. Созданные Морское командование и Командование морской пехоты приобретают возможностей управления силами в море и на побережье", – отметил министр обороны.







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