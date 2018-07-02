. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины(Госкомтелерадио) расширил до почти 180 книг перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия и разжигание вражды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает .

“В перечень внесены еще восемь российских книг. Теперь в нем 174 российских изданий”, — говорится в сообщении.

Также в перечне — две книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и четыре — украинских издания.

В список внесены книги:

“Без Крыма России не быть! „Место силы“ всей Русской Земли”, “Народ-победитель. Хранитель Евразии”, “Как Русь стала Сверх-Державой. “Неправильная Империя”, “Золотая Русь. Почему Россия не Украина?”, “Как Золотая Орда озолотила Русь. Мифы и правда о “татаро-монгольском Иге” (все — Алексей Шляхторов), "Россия и Украина. Когда заговорят пушки...“(Александр Широкорад), “Украина. Выбор веры, выбор судьбы. Двадцать лет независимости Украины — двадцать лет борьбы за единство Русской Церкви” (Кирилл Фролов) "Позывной"Волкодав""(Георгий Савицкий).

Ранее в Украину запретили ввозить 2 тысячи экземпляров детектива из РФ.

Отметим, что с 22 мая 2017 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины № 262 “Некоторые вопросы выдачи (отказ в выдаче, аннулирование) разрешения на ввоз издательской продукции, которая происходит или изготовлена ​​и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины”.

Согласно постановлению импортеры, распространители издательской продукции из России и временно оккупированных территорий Украины должны получать дозволение от Госкомтелерадио на ввоз такой продукции. Решение об отказе в выдаче разрешения принимает экспертный совет Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

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