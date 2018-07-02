|Госкомтелерадио запретил еще 8 книг из России
|02.07.2018 15:06
|
. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины(Госкомтелерадио) расширил до почти 180 книг перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия и разжигание вражды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает .
“В перечень внесены еще восемь российских книг. Теперь в нем 174 российских изданий”, — говорится в сообщении.
Также в перечне — две книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и четыре — украинских издания.
В список внесены книги:
Ранее в Украину запретили ввозить 2 тысячи экземпляров детектива из РФ.
Отметим, что с 22 мая 2017 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины № 262 “Некоторые вопросы выдачи (отказ в выдаче, аннулирование) разрешения на ввоз издательской продукции, которая происходит или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины”.
Согласно постановлению импортеры, распространители издательской продукции из России и временно оккупированных территорий Украины должны получать дозволение от Госкомтелерадио на ввоз такой продукции. Решение об отказе в выдаче разрешения принимает экспертный совет Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.