По данным Генеральной прокуратуры Украины, два депутата Государственной думы России под руководством лидера ЛДПР Владимира Жириновского организовали сбор средств в поддержку террористов "ДНР" и "ЛНР". Источник "Интерфакс-Украина" сообщил, что речь идет о депутатах Госдумы РФ 7-го созыва из фракции ЛДПР Михаиле Дегтяреве и Алексее Диденко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке ГПУ: Инкриминируемые депутатам правонарушения предусматривают возможность их заочного осуждения в Украине на срок от 10 до 12 лет Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Досудебным расследованием установлено, что два депутата Государственной думы Российской Федерации, находясь на территории Москвы, в марте–июне 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" в составе организованной [депутатом Госдумы РФ, лидером ЛДПР] Владимиром Жириновским преступной группы, в которую также вошли отдельные депутаты Государственной думы РФ и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, действуя публично, с участием представителей "ДНР", в присутствии средств массовой информации, призвали граждан Российской Федерации к сбору средств для материального обеспечения "ЛНР" и "ДНР", а также обеспечили размещение соответствующих объявлений на сайтах партии и открытие пунктов на территории России по сбору соответствующих средств", – сказано в сообщении.Отмечается, что указанные депутаты Госдумы заключили соглашение по материальному обеспечению боевиков "ДНР", а также предоставили участникам этой террористической организации помещение на территории Москвы для представительской деятельности.В прокуратуре подчеркнули, что за счет собранных средств, по просьбе главы террористической группы "Сомали" Михаила Толстых (Гиви), депутаты под руководством Жириновского в течение 2014–2017 годов поставили боевикам "ДНР" "шесть транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями", некоторые из которых боевики использовали против украинских военных и правоохранителей на территории аэропорта Донецка."Согласно этим фактам преступной деятельности… Генеральная прокуратура Украины составила сообщения о подозрении двум депутатам Государственной думы Российской Федерации в совершении ими преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма)", – заявили в ГПУ.Инкриминируемые депутатам правонарушения предусматривают возможность их заочного осуждения в Украине на срок от 10 до 12 лет лишения свободы.В Генпрокуратуре Украины не называют имен депутатов. Источник "Интерфакс-Украина" сообщил, что речь идет о депутатах Госдумы РФ 7-го созыва из фракции ЛДПР Михаиле Дегтяреве и Алексее Диденко.В ГПУ напоминают, что 12 сентября 2014 года Евросоюз ввел экономические санкции против Российской Федерации за содействие в дестабилизации ситуации в Украине и оккупации Крыма, санкции были продлены на полгода в июне 2018 года."Эти санкции также включают индивидуальные ограничительные меры, а именно запрет в предоставлении виз и замораживание активов в отношении отдельных лиц, в том числе Владимира Жириновского и одного из депутатов, которому сообщено о подозрении. Такие же санкции введены Канадой, Австралией и Швейцарией", – отметили в ГПУ.Кроме того, в отношении Жириновского и других лиц Украина ввела персональные санкции, которые предусматривают отказ в предоставлении визы, запрет на въезд в Украину, блокирование активов.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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