За первые шесть месяцев 2018 года украинская гривна укрепилась к доллару более чем на 7%.

Это самый сильный рост по отношению к доллару между всех национальных валют на постсоветском пространстве, пишет .

Среди 11 валют стран бывшего СССР (не считая Литву, Латвию и Эстонию, которые перешли на евро) пять продемонстрировали рост к доллару. Армянский драм подорожал на 0,32%, киргизский сом — на 1,45%, молдавский лей — на 1,57%, грузинский лари — на 6%.

Наибольшее падение показал российский рубль — более чем на 6,4%. Также подешевели к доллару белорусский рубль, узбекистанский сум, казахстанский тенге и таджикистанский сомони. Главной причиной падения российского рубля Bloomberg называет американские санкции, которые влияют на отношения Москвы с иностранными инвесторами, а также ужесточение монетарной политики ФРС.

Напомним, что по состоянию на 1 января официальный курс доллара в Украине составлял 28,06 грн, по состоянию на 2 июля — 26,33 грн.

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