В результате пожара на судне в Херсоне пострадавших нет, заявили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области. ГСЧС: Пожар охватил палубу на площади 100 м² Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook "2 июля в 12.11 поступило сообщение о возгорании надстройки судна 1982 года выпуска, находящегося на ремонте на судостроительном заводе. По прибытию на причал на реке Днепр в Херсоне спасатели установили, что пожар охватил палубу на площади 100 м²", – сказано в сообщении.Отмечается, что огонь распространялся по горючей отделке коридора и кают судна на штурманскую рубку."Пожар локализован в 13.00. Проводится пролив утеплителя. На месте происшествия работает 20 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", – добавили в ГСЧС. https://www.facebook.com/MNSKHERSON/posts/1762931463795696 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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