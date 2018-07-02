В результате пожара на судне в Херсоне пострадавших нет, заявили в
Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
в Херсонской области. ГСЧС: Пожар охватил палубу на площади 100 м²
Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області /
Facebook "2 июля в 12.11 поступило сообщение о возгорании
надстройки судна 1982 года выпуска, находящегося на ремонте на
судостроительном заводе. По прибытию на причал на реке Днепр в
Херсоне спасатели установили, что пожар охватил палубу на площади
100 м²", – сказано в сообщении.Отмечается, что огонь
распространялся по горючей отделке коридора и кают судна на
штурманскую рубку."Пожар локализован в 13.00. Проводится пролив
утеплителя. На месте происшествия работает 20 человек личного
состава и 5 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших на пожаре
нет. Предварительная причина возгорания – нарушение правил
пожарной безопасности при проведении огневых работ", –
добавили в ГСЧС.
https://www.facebook.com/MNSKHERSON/posts/1762931463795696
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