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Что делать, если выключили свет, а надо срочно зарядить телефон (видео)
02.07.2018 15:20
Что делать, если выключили свет, а надо безотлагательно зарядить телефон (видео) По теме:

Мы уже не представляем свою жизнь без мобильного телефона. Все важные контакты, информация, фотографии и заметки находятся в любимом смартфоне, пишет  со ссылкой на .

Но есть у этих гаджетов такая маленькая особенность — разряжаться в самый неподходящий момент. Особенно, когда ждешь очень важного звонка. В такие моменты обычно даже нет розетки близко.

В этом случае на помощь вам придет самая обычная луковица, энергетический напиток и отвертка! Правда, таким способом можно продлить работу смартфона только на 10-15 минут. Но этого вам вполне хватит, чтобы совершить звонок или отправить сообщение.

Не верите? Посмотрите этот ролик и убедитесь, что вероятно все!







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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