В течение июня 2018 подразделения Объединенных сил обнаружили 88 фактов нарушения порядка перемещения товаров. Об этом сообщил заместитель командующего Объединенных сил полковник Александр Доманский во время брифинга в Краматорске, передает со ссылкой на пресс-службу командования.

"Силами и средствами подразделений, вовлеченных в состав Объединенных сил, в июне выявлено 88 фактов нарушения порядка перемещения товаров и осуществления хозяйственной деятельности. В результате принятых мер на контрольных пунктах въезда-выезда проведен детальный осмотр и пропуск более 165 000 транспортных средств и более 1,2 млн граждан", - отметил во время брифинга Доманский.



По его словам в течение июня 2018 из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму 9,2 миллиона гривень (май 2018 - 3,3 млн грн), что почти в три раза больше чем за месяц.



В отношении нарушителей составлены - 44 административных протокола по статье 204 со значком 3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения операции Объединенных сил). 29 - по статье 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности). 5 - по статье 164 со значком 5 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение по хранению или транспортировка алкогольных напитков или табачных изделий, на которых нет марок акцизного сбора установленного образца). 10 - по статье 177 со значком 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно изготовление, приобретение, хранение или реализация фальсифицированных алкогольных напитков или табачных изделий).



только сообщается, что с начала проведения операции Объединенных сил было изъято товарно-материальных ценностей, незаконно перемещались в зоне разграничения и на прилегающей территории, на общую сумму более 12,5 млн грн.



Полковник отметил, что совместными усилиями было разрушено схему поставок товаров на временно оккупированную территорию Украины через гуманитарно-логистический центр на КПВВ "Майорское". В связи с этим в июне этот центр приостановил работу. В настоящее время проводятся мероприятия по совершенствованию и восстановления работы гуманитарно-логистических центров.



Как сообщал с начала суток подразделения Объединенных сил зафиксировали четыре вражеских обстрелов.





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