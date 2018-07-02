В течение июня 2018 подразделения Объединенных сил обнаружили 88
фактов нарушения порядка перемещения товаров. Об этом сообщил
заместитель командующего Объединенных сил полковник Александр
Доманский во время брифинга в Краматорске, передает со ссылкой на
пресс-службу командования.
"Силами и средствами подразделений, вовлеченных в состав
Объединенных сил, в июне выявлено 88 фактов нарушения порядка
перемещения товаров и осуществления хозяйственной деятельности. В
результате принятых мер на контрольных пунктах въезда-выезда
проведен детальный осмотр и пропуск более 165 000 транспортных
средств и более 1,2 млн граждан", - отметил во время брифинга
Доманский.
По его словам в течение июня 2018 из незаконного оборота изъято
товарно-материальных ценностей на сумму 9,2 миллиона гривень (май
2018 - 3,3 млн грн), что почти в три раза больше чем за
месяц.
В отношении нарушителей составлены - 44 административных протокола
по статье 204 со значком 3 Кодекса Украины об административных
правонарушениях (нарушение порядка перемещения товаров в район или
из района проведения операции Объединенных сил). 29 - по статье 164
Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение
порядка осуществления хозяйственной деятельности). 5 - по статье
164 со значком 5 Кодекса Украины об административных
правонарушениях (нарушение по хранению или транспортировка
алкогольных напитков или табачных изделий, на которых нет марок
акцизного сбора установленного образца). 10 - по статье 177 со
значком 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях
(относительно изготовление, приобретение, хранение или реализация
фальсифицированных алкогольных напитков или табачных
изделий).
только сообщается, что с начала проведения операции Объединенных
сил было изъято товарно-материальных ценностей, незаконно
перемещались в зоне разграничения и на прилегающей территории, на
общую сумму более 12,5 млн грн.
Полковник отметил, что совместными усилиями было разрушено схему
поставок товаров на временно оккупированную территорию Украины
через гуманитарно-логистический центр на КПВВ "Майорское". В связи
с этим в июне этот центр приостановил работу. В настоящее время
проводятся мероприятия по совершенствованию и восстановления работы
гуманитарно-логистических центров.
Как сообщал с начала суток подразделения Объединенных сил
зафиксировали четыре вражеских обстрелов.
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