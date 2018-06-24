Все помнят притчу про ангела за правым плечом и демоном - за левым. Но ведь некая сущность живет и в нас, пишет со ссылкой на .

1. Весы

Весы — это самый чистый из всех знаков зодиака. Они верны и изящны, а также не теряют контроль над собой в любой ситуации даже под воздействием негативных эмоций. Весы видят красоту во всех вещах, и придерживаются мнения, что жизнь слишком коротка, чтобы переживать из-за мелочей. Если вы встречаетесь с представителем этого знака, вы можете считать себя счастливчиком, потому что они принесут баланс в вашу жизнь и всегда будут следить за тем, чтобы вам было комфортно. Разве это не ангел?

2. Телец

Если вы хотите обрести настоящего друга, то вам стоит обратить внимание на Тельцов. Люди, рожденные под этим знаком, имеют чистое сердце и не в их традиции наносить вред окружающим. Им просто нравятся улыбки на лицах других людей. Это позволяет им чувствовать себя хорошо, потому что все вокруг счастливы Такая атмосфера дает им надежду, что этот мир не так уж и плох, как об этом говорят!

3. Рыбы

Рыбы всегда живут в своем воображаемом мире. Они очень щедры, любят поддерживать близких и заботиться о них. Когда другие люди не отвечают им взаимностью, они, как правило, начинаю сильно переживать из-за этого. Но в итоге, они все равно приходят к тому, что жизнь довольно прекрасна, чтобы не обращать внимание на подобные вещи. Рыбы умеют прощать, но они никогда не забудут нанесенный им вред!

4. Стрелец

Этот знак символизирует любовь. Неважно, знают ли они вас только день или два, они попытаются заставить вас улыбнуться и почувствовать себя настолько хорошо, насколько это вероятно. Для Стрельцов любовь — это сила, которая заставляет мир вертеться. Больше только они ненавидят лицемерие, следовательно, если вы решите поступить именно таким образом, приготовьтесь к проявлению настоящего дьявола внутри них. Лучше ведите себя как следует!

5. Водолей

Это знак настоящей доброты! Водолеи обладают таким сердцем, которое готово помочь всем окружающим с искренней улыбкой на лице. Они, как правило, привлекают людей. Им нравится видеть всех счастливыми, а главное то, что они являются причиной этого счастья. Единственное, что есть дьявольского внутри них – это громадный ceкc-драйв, который может иногда вызывать проблемы! К сожалению.

6. Близнецы

Этот знак иногда может быть хорошим, но иногда и плохим. Такие люди похожи на ангелов, которые борются с внутренним дьяволом. Иногда, Близнецы захотят отнять вашу голову, но иногда они будут действовать словно святые. То, что всем нравится в этом знаке больше только, это их положительная энергия и заразная улыбка В конце концов, кто может упрямиться им, когда они смотрят на вас щенячьими глазами?

7. Лев

Львы щедры, дружелюбны, благосклонны и спокойны. Но все это может исчезнуть, если вы причинили им боль. Они знают, как защищаться, следовательно, если вы причиняете им какой-либо вред, можете готовиться к внушительной мести. Если бы мы были на вашем месте, то насторожились!

8. Рак

Этот знак является относительно спокойным, но есть одно «но»! Если вы сделаете им плохо, они тут же превратятся в зверя, из-за которого вы почувствуете, что такое настоящий ад. У них бывают свои взлеты и падения, но то, что они ненавидят больше только – это ложь. Если Рак поймает вас на лжи, вам лучше начать молиться Богу, потому что они не знают жалости в гневе!

9. Дева

Дева — это человек, который больше всех остальных знаков располагает к себе. Но, если кто-то будет довольно сумасшедшим, чтобы пробудить в них плохую сторону, то он будет жалеть об этом до последнего! Не позволяйте обманчивой внешности обмануть вас и никогда не судите о Девах поверхностно. Все не так просто, как кажется!

10. Овен

Этот знак — душа каждой компании и только, что сопровождается реками алкогольных напитков. Независимо от того, говорим ли мы об обмане, сплетнях или предательстве, они могут делать это, не моргнув глазом, что свойственно настоящим профессионалам. И потом они удивляются, почему они никогда не попадают в рай!

11. Козерог

Этот знак зодиака не вызывает проблем – они сами проблема. Козероги просто не хотят творить добро, потому что заниматься плохими вещами интереснее. Как говорится в поговорке: «Хорошие девушки отправляются на небеса, а плохие — куда угодно!». Это их девиз в жизни!

12. Скорпион

Этот знак горит, как будто они только что вышли из ада. Добрых дела, непременно, не их прерогатива, потому что они хотят в первую очередь удовлетворить свои желания. Их половое влечение чудовищно сильно, следовательно им завидуют даже пopнозвезды! Всякий раз, когда вы встречаетесь со Скорпионом, будьте готовы к выплеску больших эмоций и по-настоящему умопомрачительного удовольствия. И вы знаете, что именно мы имеем в виду, не так ли?

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