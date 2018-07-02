По итогам первых шести месяцев 2018 года рубль подешевел к доллару на 8,64%, тогда как гривна выросла на 7,14, сообщает агентство Bloomberg. Этот материал можно прочитать и на украинском языке За полгода рубль подешевел к доллару на 8,64% Фото: ЕРА По итогам первых шести месяцев 2018 года рубль подешевел к доллару на 8,64%. Агентство отмечает, что одни из основных факторов такого падения курса – введенные в отношении РФ санкции и ужесточение денежно-кредитной политики США.Лучшие показатели между постсоветских стран – у украинской гривны (рост 7,14%) и грузинского лари (+6,10%).По итогам первого полугодия гривна возглавила список валют, которые больше только в мире укрепились относительно доллара. По состоянию на 2 июля курс рубля к доллару составляет 62,75 руб./$, сообщается на сайте Центробанка РФ.НБУ установил на 2 июля курс гривны по отношению к доллару на уровне 26,33 грн/$. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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