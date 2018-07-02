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Рубль оказался самой слабой валютой на постсоветском пространстве, гривна - самой сильной - Bloomberg
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02.07.2018 15:24
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По итогам первых шести месяцев 2018 года рубль подешевел к доллару
на 8,64%, тогда как гривна выросла на 7,14, сообщает агентство
Bloomberg. Этот материал можно прочитать и на украинском языке За
полгода рубль подешевел к доллару на 8,64% Фото: ЕРА По итогам
первых шести месяцев 2018 года рубль подешевел к доллару на
8,64%. Агентство отмечает, что одни из основных факторов
такого падения курса – введенные в отношении РФ санкции и
ужесточение денежно-кредитной политики США.Лучшие показатели между
постсоветских стран – у украинской гривны (рост 7,14%) и
грузинского лари (+6,10%).По итогам первого полугодия
гривна возглавила список валют, которые больше только в мире
укрепились относительно доллара. По состоянию на 2 июля курс
рубля к доллару составляет 62,75 руб./$, сообщается на сайте
Центробанка РФ.НБУ установил на 2 июля курс гривны по отношению к
доллару на уровне 26,33 грн/$.
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