Возлюбленная известного певца Энрике Иглесиаса российская спортсменка Анна Курникова продолжает умилять фанатов фотографиями собственных детей, которые публикует на собственной странице в Instagram.

По опубликованным снимкам можно понять, что дети Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой - настоящие футбольные фанаты. В нынешнее время, когда идет Чемпионат мира по футболу 2018 года, вся семья болеет за команды.

Так в воскресенье, 1 июля, состоялся матч сборных России и Испании, интересно, что Иглесиас родился в Испании, а Анна - родом из Москвы, следовательно матч чуть не стал поводом для семейной ссоры.

Однако все обошлось без скандала, а семья болела за обе команды. Анна же обнародовала фото детей, на которых они сперва позируют в футболках сборной России, а потом - в футболках Испании. Пользователи сети в комментариях отметили, что у пары очень милые дети.

Как сообщал svodka.net, Брэд Питт запретил своей экс-супруге киноактрисе и режиссеру Анджелине Джоли снимать в кино их общих детей. Джоли уже снимается в фильме "Малефисента 2", и хотела привлечь к съемкам их с Питтом 12-летнюю дочь Шайло.

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