Украина может ожидать выделения первого транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза после достижения договоренностей с МВФ. Об этом во время брифинга в Киеве заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент

"Европейским Союзом было довольно четко сказано, что к новому пакету макрофинансовой помощи будут использованы те же условия, которые мы не выполнили при неполучении третьего транша предыдущего пакета макрофинансовой помощи, следовательно да, непременно. Но речь идет только о первом транше", - сообщила она, отвечая на вопрос журналиста о невыполнении условий по предоставлении предварительного транша помощи.

"Эта макрофинансовая помощь должна быть разбита на два транша, и конечно, нам нужно согласовать те условия, которые будут касаться и второго транша в частности", - сказала политик.

По словам Климпуш-Цинцадзе, новые дополнительные условия пока не были согласованы с ЕС.

"Переговоры еще не закончены, следовательно сейчас будет преждевременным говорить обо всех условиях, на которые мы согласимся. Необходимо понимать, что это должны быть как амбициозные, так и реалистичные задачи, которые можно выполнить в любое время, за которое этот макрофин будет действовать - он будет действовать до 1-го квартала 2019 года, соответственно, промежуток для реализации условий довольно ограничен, следовательно они должны быть реалистичными", - заявила она.

Отвечая на вопрос о сроках получения первого транша помощи, вице-премьер отметила, что этот вопрос будет решен в зависимости от решения МВФ о выделении кредита Украине.

"Я думаю, вы помните о том, что ЕС связывает свою макрофинансовую помощь с продолжением кредитной работы нашей с Международным валютным фондом. Поэтому, я думаю, когда будут достигнуты там договоренности, тогда можем ожидать и транша от Евросоюза", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал 26 июня Совет Европейского союза одобрил предоставление Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи.

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