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Украинские консулы делают все, что в их силах, чтобы помочь сотням
украинцев, застрявших в аэропортах Туниса, Египта, Турции, Албании
и других курортных стран из-за недобросовестности авиаперевозчиков
и туроператоров, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Климкин:
Хватит по-страусиному прятать голову в песок Фото: EPA "Наши
консулы делают все, что в их силах, чтобы помочь сотням
соотечественников, которые из-за недобросовестности
авиаперевозчиков и туроператоров попали в ловушку в аэропортах
Туниса, Египта, Турции, Албании и других курортных стран. К
сожалению, это только половина проблемы, ведь не меньшее количество
людей, которые честно оплатили свой отдых, по несколько дней не
могут вылететь из Украины", – заявил Климкин.Он добавил, что
консульский департамент МИД, готовясь к сезону отпусков, часто
обращал внимание на имеющиеся хронические проблемы."30 апреля мы
опубликовали рекомендации гражданам Украины взвешенно выбирать
туроператора, планируя свое путешествие за границу. 22 мая МИД
провело специальное совещание с представителями других причастных
организаций, на которой был поднят вопрос возможных рисков. В ответ
участники жаловались на нехватку полномочий. Прежде только,
полномочий испытывать, выполняют ли авиакомпании и туроператоры
условия полученных лицензий", – отметил министр.По словам Климкина,
есть основания думать, что некоторые из них выполнить их не
способны "и в погоне за наживой взяли на себя заведомо неподъемные
обязательства"."Такой подход к делу трудно объяснить. Если
бизнесмены от туризма просто надеялись, что старые изношенные
самолеты, даст Бог, выдержат все перегрузки, то это означает, что
они еще и подвергали риску своих пассажиров, а это делает ситуацию
еще более серьезной", – написал он.Министр призвал обратить
внимание на причины, которые порождают такие
ситуации. "Компании, которые вызвали туристический коллапс,
должны за это ответить. Тщательный и всесторонний аудит должен
выяснить, почему они не выполняют условия лицензий и вообще
способны ли их выполнять. И делать это необходимо не когда-то, а
прямо сейчас. Хватит по-страусиному прятать голову в песок", –
заявил он.
https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/663778387302854
Украинские туристы не могут вылететь из Туниса с 27
июня. Авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel
обвинили друг друга в невыполнении обязательств, что привело к
задержкам рейсов. Министр инфраструктуры Владимир Омелян
заявил, что туроператор взял у своих клиентов деньги за услуги, но
не предоставил их. Он пообещал обратиться в ГПУ.
Омелян также сообщил, что созывает 3 июля собрание с
туроператорами и авиакомпаниями.Bravo Airways заявила 2 июля,
что совершит пять гуманитарных рейсов, чтобы доставить в
Украину застрявших в Тунисе людей. По информации компании, только
там находится около 800 украинских туристов. Часть из них уже
вылетела в Украину.Украинские туристы застряли также в аэропортах в
Албании и Грузии. Сотни людей не могут вылететь и из Киева. По
данным Bravo Airways, из 450 пассажиров задержанных в
аэропорту Киев (Жуляны) рейсов больше 170 поселили в
отель. Согласно расписанию на сайте этого аэропорта,
почти все сегодняшние рейсы авиакомпании отменены или
задерживаются.
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