Украинские консулы делают все, что в их силах, чтобы помочь сотням украинцев, застрявших в аэропортах Туниса, Египта, Турции, Албании и других курортных стран из-за недобросовестности авиаперевозчиков и туроператоров, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Климкин: Хватит по-страусиному прятать голову в песок Фото: EPA "Наши консулы делают все, что в их силах, чтобы помочь сотням соотечественников, которые из-за недобросовестности авиаперевозчиков и туроператоров попали в ловушку в аэропортах Туниса, Египта, Турции, Албании и других курортных стран. К сожалению, это только половина проблемы, ведь не меньшее количество людей, которые честно оплатили свой отдых, по несколько дней не могут вылететь из Украины", – заявил Климкин.Он добавил, что консульский департамент МИД, готовясь к сезону отпусков, часто обращал внимание на имеющиеся хронические проблемы."30 апреля мы опубликовали рекомендации гражданам Украины взвешенно выбирать туроператора, планируя свое путешествие за границу. 22 мая МИД провело специальное совещание с представителями других причастных организаций, на которой был поднят вопрос возможных рисков. В ответ участники жаловались на нехватку полномочий. Прежде только, полномочий испытывать, выполняют ли авиакомпании и туроператоры условия полученных лицензий", – отметил министр.По словам Климкина, есть основания думать, что некоторые из них выполнить их не способны "и в погоне за наживой взяли на себя заведомо неподъемные обязательства"."Такой подход к делу трудно объяснить. Если бизнесмены от туризма просто надеялись, что старые изношенные самолеты, даст Бог, выдержат все перегрузки, то это означает, что они еще и подвергали риску своих пассажиров, а это делает ситуацию еще более серьезной", – написал он.Министр призвал обратить внимание на причины, которые порождают такие ситуации. "Компании, которые вызвали туристический коллапс, должны за это ответить. Тщательный и всесторонний аудит должен выяснить, почему они не выполняют условия лицензий и вообще способны ли их выполнять. И делать это необходимо не когда-то, а прямо сейчас. Хватит по-страусиному прятать голову в песок", – заявил он. https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/663778387302854 Украинские туристы не могут вылететь из Туниса с 27 июня. Авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel обвинили друг друга в невыполнении обязательств, что привело к задержкам рейсов. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что туроператор взял у своих клиентов деньги за услуги, но не предоставил их. Он пообещал обратиться в ГПУ. Омелян также сообщил, что созывает 3 июля собрание с туроператорами и авиакомпаниями.Bravo Airways заявила 2 июля, что совершит пять гуманитарных рейсов, чтобы доставить в Украину застрявших в Тунисе людей. По информации компании, только там находится около 800 украинских туристов. Часть из них уже вылетела в Украину.Украинские туристы застряли также в аэропортах в Албании и Грузии. Сотни людей не могут вылететь и из Киева. По данным Bravo Airways, из 450 пассажиров задержанных в аэропорту Киев (Жуляны) рейсов больше 170 поселили в отель. Согласно расписанию на сайте этого аэропорта, почти все сегодняшние рейсы авиакомпании отменены или задерживаются. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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