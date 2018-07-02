Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» не намерен пересматривать решение о выделении премий руководству компании в размере 46,3 млн долларов за выигрыш спора в арбитраже Стокгольма по контракту на транзит газа.

Об этом говорится в письме главы набсовета НАКа Клер Споттисвуд, направленного премьер-министру Владимиру Гройсману в ответ на его просьбу пересмотреть принятое решение о премии, пишет издание Левый Берег.

В письме отмечается, что решение о выделении премии в размере 1% от выигрыша, который составил 4,63 млрд долларов, принималось по рекомендации комитета по назначению вознаграждений на основе тщательного анализа подобных побед в арбитражных судах.

При этом Споттисвуд отмечает, что набсовет «полностью понимает деликатность вопроса, по поводу которого Вы (премьер-министр — ред) высказали обеспокоенность в своем письме», и высказывает сожаление, что решение о премии вызвало негативный резонанс.

Набсовет намерен полностью пересмотреть политику компании по выделению вознаграждений и компенсаций, чтоб сохранить существующих и привлекать новых профессиональных и честных сотрудников.

«Определение такой политики требует учета всех составляющих и времени для того, чтоб заметить ее влияние на эффективность деятельности компании в долгосрочной перспективе. А информацию об отдельных составляющих действительно сложно понять людям, которые не имеют представления о ситуации: нам очень жаль, что в обществе возник негативный резонанс, за который мы берем полную ответственность», — говорится в письме.

При этом, в письме подтверждается готовность набсовета «Нафтогаза» встретиться с премьер-министром в июле «для более дательного обсуждения решения о премии и других вопросов».

Напомним, общий объем премий менеджменту «Нафтогаза» утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США), что будет составлять 46,3 млн долл. США.

В перечне сотрудников компании, которые получат премию, — 41 человек, которые прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата.В мае 2018 года должны были выплатить первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2017 год. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша (2,6 млрд долларов).

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