Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина к поиску компромиссов со своим американским коллегой "по всем вопросам", кроме статуса Крыма. Об этом сообщает со ссылкой на "Радио свобода".

Перед этим, 29 июня, отвечая на вопрос журналистов, Трамп заявил, что не исключает отказа от непризнания аннексии Россией украинского Крыма.

В то же время, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в программе телеканала CBS 1 июля заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.

Напомним, российский президент Владимир Путин и помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон остались каждый при своем мнении после обсуждения событий в Украине.



Как сообщал советник по национальной безопасности посол Джон Болтон заявил, что на встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, американский руководитель будет пытаться добиться компромисса по Сирии и вытеснения иранской армии из региона.



Ранее Россия и США утвердили место встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

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