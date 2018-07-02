Старшего сына экс-нардепа Александра Ржавского Дмитрия убили после продолжительных угроз.

О жутком преступлении сообщил сам Ржавский в Facebook, рассказав подробности произошедшего.

«Наш старший сын погиб. Его убили страшным варварским способом. Он, умирал днем в луже крови на бетонном полу своего производственного склада наедине со своим убийцей. Он сам его привёз туда, как он думал, для разговора, надеясь, что своя территория будет какой-то гарантией, что высказанные угрозы только слова», — сообщил экс-депутат.

Ржавский рассказал, как провожал сына в аэропорт после совместной поездки. Тогда он обнял его в последний раз.

«Мы обнялись на прощанье. Целуя его в щеку, я ощутил влагу. Конечно, это был дождь, но ощущение оказалось пророческим. После его отъезда, мы еще много и часто говорили по телефону, но это было наше последнее объятие. Вернувшись из поездки, я уже через несколько дней уехал снова, но с Димой не увиделся, решая накопившиеся за время отъезда дела. Я знал от него о его проблеме и поступавших ему угрозах, но даже не мог представить, насколько это серьезно», — подчеркнул прежний депутат.

Стоит отметить, что Александр Ржавский — депутат Верховной рады Украины III созыва. Председатель Всеукраинского политического объединения «Єдина родина», президент Всеукраинского благотворительного фонда «Єдність». С 1997 по 2003 год — вице-президент Национальной федерации фехтования Украины.

31 октября 2004 г. участвовал в первом туре президентских выборов.

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