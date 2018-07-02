Федеральное российское телевидение ничего не сообщило о многотысячных митингах против повышения пенсионного возраста, которые прошли в нескольких десятках российских городов, отмечает "Медуза". Российские СМИ основное внимание уделили чемпионату мира по футболу Фото: ЕРА Издание отметило, что на "Первом канале" воскресную программу "Время" посвятили теме чемпионата мира по футболу в России, выделив футбольной теме 20 минут эфирного времени. После этого в программе обсуждали предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. В конце передачи четыре минуты посвятили теме пенсий. В небольшом репортаже рассказали об экономической необходимости повышения пенсионного возраста и как правительство и "Единая Россия" ищут приемлемый вариант реформы. О протестах не было сказано ни слова.На "России 1" в программе "Вести недели" посвятили победе сборной России над Испанией и чемпионату мира в целом около 45 минут. Затем около 13 минут российский пропагандист Дмитрий Киселев рассказывал о предстоящем повышении пенсионного возраста, акцентируя внимание на том, что власти ищут решение проблемы. В программе показали репортаж, посвященный историям работающих пожилых людей. Митинги в программе не упомянули.На телеканале НТВ говорили о чемпионате мира по футболу, встрече Путина и Трампа, выборах в Украине и проблемах с мигрантами в США и Евросоюзе. О митингах против повышения пенсионного возраста и о самой пенсионной реформе не было сказано ни слова.С 1 января 2019 года российское правительство планирует повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин и ввести переходный период этого повышения – до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.Согласно Глобальному пенсионному индексу, по состоянию на 2017 год РФ являлась одной из худших стран мира для пенсионеров.1 июля в России прошли митинги против пенсионной реформы, большинство из которых были согласованы. Российский оппозиционер Алексей Навальный подавал заявки на митинги в тех городах, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу. По данным СМИ, российские власти пытались помешать проведению митингов в Омске, Якутске, Краснодаре и Твери, организовав рядом другие мероприятия.По данным "ОВД-Инфо", в ходе протестов были задержаны семь человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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