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Российские федеральные телеканалы проигнорировали акции протеста против повышения пенсионного возраста
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02.07.2018 15:40
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Федеральное российское телевидение ничего не сообщило о
многотысячных митингах против повышения пенсионного возраста,
которые прошли в нескольких десятках российских городов, отмечает
"Медуза". Российские СМИ основное внимание уделили чемпионату мира
по футболу Фото: ЕРА Издание отметило, что на "Первом канале"
воскресную программу "Время" посвятили теме чемпионата мира по
футболу в России, выделив футбольной теме 20 минут эфирного
времени. После этого в программе обсуждали предстоящую встречу
президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. В
конце передачи четыре минуты посвятили теме пенсий. В небольшом
репортаже рассказали об экономической необходимости повышения
пенсионного возраста и как правительство и "Единая Россия" ищут
приемлемый вариант реформы. О протестах не было сказано ни слова.На
"России 1" в программе "Вести недели" посвятили победе сборной
России над Испанией и чемпионату мира в целом около 45 минут. Затем
около 13 минут российский пропагандист Дмитрий Киселев рассказывал
о предстоящем повышении пенсионного возраста, акцентируя внимание
на том, что власти ищут решение проблемы. В программе
показали репортаж, посвященный историям работающих пожилых
людей. Митинги в программе не упомянули.На телеканале НТВ говорили
о чемпионате мира по футболу, встрече Путина и Трампа, выборах в
Украине и проблемах с мигрантами в США и Евросоюзе. О митингах
против повышения пенсионного возраста и о самой пенсионной реформе
не было сказано ни слова.С 1 января 2019 года российское
правительство планирует повысить пенсионный возраст до 63
лет для женщин и 65 лет для мужчин и ввести переходный период этого
повышения – до 2028 года для мужчин и до 2034 года для
женщин.Согласно Глобальному пенсионному индексу, по состоянию на
2017 год РФ являлась одной из худших стран мира для
пенсионеров.1 июля в России прошли митинги против пенсионной
реформы, большинство из которых были согласованы. Российский
оппозиционер Алексей Навальный подавал заявки на митинги в тех
городах, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу. По
данным СМИ, российские власти пытались помешать проведению митингов
в Омске, Якутске, Краснодаре и Твери, организовав рядом другие
мероприятия.По данным "ОВД-Инфо", в ходе протестов были
задержаны семь человек.
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