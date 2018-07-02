В понедельник, 2 июля, в Шевченковском районе Киева произошло вооруженное ограбление конвертационного центра, сообщает Эспрессо.

По полученным данным, трое вооруженных грабителей забежали в помещение в одноэтажном здании и открыли огонь из боевого пистолета. Всего было совершено пять выстрелов, одна из пуль попала в работницу конвертцентра.

Стоит отметить, что грабители забрали наличные и скрылись на автомобиле ВАЗ 2110 серого цвета.

Пострадавшая с огнестрельным ранением ноги была доставлена в больницу. На месте преступления работают следователи.

Есть информация, что автомобиль грабителей был обнаружен возле места преступления. Сумма, которую забрали бандиты, пока не разглашается.

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