|МИД предлагает провести аудит туроператоров
|02.07.2018 15:44
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Министр иностранных дел Украины предлагает контролирующим органам провести аудиторскую проверку деятельности туристических операторов для предупреждения коллапса с вылетом авиарейсов с украинскими гражданами. Об этом глава МИД Украины Павел Климкин написал на своей странице в Facebook передает
"Компании, которые вызвали туристический коллапс, должны за это
ответить. Тщательный и всесторонний аудит должен выяснить, почему
они не выполняют условия лицензий и вообще способны ли их
выполнять. И делать это необходимо не когда-нибуть, а прямо сейчас
... Повторяю, украинские дипломаты делают и будут делать все, чтобы
облегчить их положение. Надеюсь, что по мере возможностей свой
вклад в решение нынешнего кризиса сделают и другие ведомства", -
написал Климкин.