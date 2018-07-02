Нардеп от Блока Петра Порошенко Олег Барна заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что за два года работы в школе искоренил курение между учащихся. Барна: Я не считаю учителем человека, который может пройти мимо ученика, пьющего пиво Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com До событий Евромайдана в 2014 году Барна работал учителем в Тернопольской области."Когда я выставил свою кандидатуру [на выборах в Верховную Раду], мои выпускники мне помогали. Но суть в том, что ребенка надо чувствовать, ребенка нужно наказывать, ребенку нужно давать не то, что он хочет, а то, что ему необходимо", – заявил Барна.По его словам, сразу ребенок "не готов это воспринять, но со временем, когда вырастет, поймет"."И мои выпускники это поняли. Даже родители, которые жаловались директору школы на мое преподавание, на мои методы… Например, на [уроках по] защите Отечества отменили кроссы по 3 км – у меня этого не было, бегали! Говорят: "В программе этого нет". – "Пойдете в армию – у вас никто спрашивать не будет. Бегали или не бегали – дадут боевое задание…" И самое интересное: те родители, которые на меня жаловались, через три года, когда их сыновья пошли в армию, меня звали и выставляли магарыч. В секциях, когда готовились к соревнованиям, [дети занимались] вместо трех дней семь дней в неделю (только в воскресенье график меняли, потому что служба в церкви) – и занимали призовые места. Дети очень чувствуют фальшь. Я не считаю учителем человека, который может пройти мимо ученика, пьющего пиво. Или учитель, который "стреляет" сигареты у ученика, – это нонсенс. Я себе такого никогда не позволял, и ученики знали дисциплину. Я за два года искоренил табакокурение в школе", – рассказал нардеп.С 1991-го по 2014 годы Барна работал учителем математики, физики, информатики и допризывной подготовки. В 2014 году был избран в парламент. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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