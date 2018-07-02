В течение июня остатки на счету Госказначейства уменьшились на 18%. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает

В частности, по данным Госказначейства, по состоянию на 1 июля 2018 года сумма средств на едином казначейском счете составляет 9 млрд 388 млн грн. При этом по состоянию на 1 июня 2018 года сумма средств на едином казначейском счете составляла 11 млрд 489 млн грн.

Таким образом, за месяц сумма средств уменьшилась на 2 млрд 101 млн грн или на 18,3%.

Напомним, по результатам января-мая 2018 года дефицит государственного бюджета составляет 9,2 миллиарда гривен.

Также ранее сообщалось, что общий фонд Госбюджета недополучил в первом квартале 2018 года 65,9 млрд гривен, что составляет 22,5% плана поступлений.

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