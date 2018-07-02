В Будапештском меморандуме о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, который был подписан в 1994 году, есть несколько моментов.

Об этом на своей странице в написал украинский представитель в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, генерал , передает

Переговорщик напомнил о конфликте вокруг острова Тузла, который произошел между Россией и Украиной в конце 2003 года, когда едва не началось вооруженное столкновение. По его словам, тогда американские дипломаты указывали, что в англоязычной версии документа ни разу не употребляется слово "гарантии - guarantees" и нет словосочетания "дают гарантии". Используется формула "заверения - assurances".

"Хотя, как по мне, когда главы трех (на момент подписания) ядерных государств, постоянных членов Совета безопасности письменно дают заверения безопасности, то есть безопасности Украины, то слово "заверения" приобретает значение "гарантии", - прокомментировал нюанс Марчук.

В то же время, во второй статье Меморандума говорится, что , Великобритания и "подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины", - единственное место, где употребляется понятие "подтверждают свое обязательство - reaffirm their obligation".

"Это очень важный момент, его не хотят замечать скептики. Во-первых, подписанты "подтверждают свое обязательство..." далее по тексту. И что очень важно, что "никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины". То есть не только ядерное, на что указывал [глава Сергей] , а никакое и никогда не будет. На мой взгляд, это ключевая статья Меморандума. Украина плохо использует ее в дискуссиях", - написал переговорщик.

Он также заметил, что в статье 6 говорится о том, что будет, если одна из стран-подписантов нарушит договор и будет проявлять агрессию против Украины: "Украина, , Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос относительно этих обязательств".

"Вот и все. Консультации! То есть переговоры. Поэтому (если немного упрощенно) эти американские скептики говорят: - Мы же Меморандум не нарушали, ничем Украине не угрожали? Нет. Мы и тогда и сейчас подтверждаем наши заверения вашей безопасности, территориальной целостности и нерушимости границ Украины. Заверения! Assurances, как записано в Меморандуме. И мы, наши страны придерживаемся этих заверений. Мы осудили Россию, мы поддержали вас в и на международной арене вообще, мы ввели санкции против России, мы помогаем и будем помогать вам в военной и других сферах... То есть, все как предусмотрено в Меморандуме", - подчеркнул Марчук.

"Но, несмотря на все эти "но", я считаю, что у Украины есть все основания ставить вопрос если не об изменении нормандского формата, то в крайнем случае дополнения его хотя бы еще одним подписантом Меморандума, то есть . Ведь в нынешнем нормандском формате уже сейчас есть три подписанта Меморандума, это - , Россия и Украина. Было бы очень хорошо, если бы Дональд Трамп во время ближайшей встречи с Президентом Владимиром Путиным сказал, что он, как Президент страны-подписанта Меморандума, просто принял такое решение. И будут они проводить консультации, то есть переговоры, как и предусмотрено этим Меморандумом. Может, тогда и Великобритания попросится в такую компанию. Вот только, кто бы подсказал такую идею Дональду Трампу?", - подытожил он.

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