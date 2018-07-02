Предоставление автокефалии Украинской Православной Церкви крайне болезненно воспринимается представителями Московского патриархата и сделанное недавно заявление главы Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополита Илариона о том, что в случае принятия такого решения — в Украине прольется кровь, говорит о высокой степени нервозности Москвы.

И не удивительно, что у представителей МП сейчас срывается терпение, и они открыто говорят о крови. Ведь буквально вчера стало известно, из сообщения Архиепископа Черниговского и Нежинского УПЦ (КП) Евстратия, о том, что Вселенский Патриарх Варфоломей во время службы заявил, что никакой канонической территории Русской Православной церкви (РПЦ) в Украине не существует, а Москва в 1686 году присоединила украинскую церковь неканонично и взяла больше, чем разрешено. А если учесть, что опыт предоставления автокефалии у Патриарха имеется и касается он Албанской, Кипрской и Иерусалимской церквей, то Москве и действительно есть чего опасаться – решение будет принято явно не в их пользу.

О том, что в Стамбул отправлялись не единожды целые делегации, в попытке переубедить Патриарха и совершались информационные вбросы российской и пророссийской прессой, говорилось и писалось часто. Но разговор о кровопролитии – это уже совсем другой уровень опасности.

Экзархат РПЦ в Украине (УПЦ МП) всегда был, есть, и будет бомбой с часовым механизмом. То, что через церкви Московского патриархата совершались и совершаются передачи не только огромных сумм в помощь воюющим на Донбассе террористам и то, что в 2014 многие из “божьих обителей” были превращены в склады для хранения оружия – это ещё не самое опасное. Самое опасное это тысячи, десятки тысяч фанатиков, слепо верящих своим “батюшкам”. И именно всю эту массу, контролируемую и ведомую, Москва может в случае опасности вывести на улицы.

По сути, из уст представителя Экзархата РПЦ в Украине (УПЦ МП) прозвучала угроза. И хотя, с одной стороны это радует, ведь говорит о больших проблемах Москвы в противодействии предоставлению автокефалии УПЦ, а с другой, настораживает, ведь теряющий власть Кремль может быть способен на все.

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