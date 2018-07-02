"Прокурор" утверждает, что виновность украинского активиста Владимира Балуха в дезорганизации работы Раздольненского изолтятора временного содержания доказывают показания потерпевших и видеозаписи с места событий. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Балух голодает с 19 марта Фото: ru.krymr.com "Виновность и умысел подсудимого подтверждаются показаниями потерпевшего и свидетелей, также видеозаписями из ИВС, справкой из больницы, что у начальника ИВС Валерия Ткаченко ушиб мягких тканей позвоночной области", – сказал "прокурор".Фермер из Раздольненского района Крыма Балух был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. 16 января 2018 года "суд" в оккупированном Крыму приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ.Адвокаты и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.В августе 2017 года против Балуха открыли уголовное дело по заявлению Ткаченко, который утверждает, что активист его избил. Адвокаты Балуха настаивают, что начальник ИВС спровоцировал украинца. 12 апреля Ткаченко дал показания в качестве "потерпевшего".В знак протеста против "судебного" приговора 19 марта Балух объявил голодовку.23 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что за время голодовки Балух потерял 30 кг.25 июня адвокат политзаключенного Ольга Динзе заявила, что состояние Балуха ухудшилось.Общественный защитник Балуха, архиерей Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент в комментарии изданию "ГОРДОН" 26 июня сообщил, что политзаключенный не собирается прекращать голодовку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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