Последний день первого месяца лета в столице Украины оказался наиболее теплым и дождливым за более чем столетие. О соответствующем факте сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила +20,6°, что на 2,4° выше климатической нормы", - отметили в пресс-службе обсерватории.

Согласно обнародованным данным, наиболее жарким в Киеве оказался день 22 июня, когда температура воздуха после полудня поднялась до +30,7 градуса по Цельсию, а самым прохладным стало 7 июня, когда температура утром опустилась до +8,5 градуса.

В то же время 30 июня в Киеве выпало 68,3 мм осадков, что стало наибольшим количеством за 128 лет наблюдений для этого дня. Прошлый рекорд был зафиксирован 1896 году и составлял 26,8 мм.

Как сообщал svodka.net, сухая и ясная погода установится на всей территории Украины уже к концу недели. Послезавтра осадков не ожидается уже на всей территории Украины за исключением севера страны.

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