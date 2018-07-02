В течение 3-6 июля чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в пяти областях Украины. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает “3-6 июня в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность”, — говорится в сообщении. Как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях. Ранее в Херсонской области загорелось 170 га пшеничного поля. Как сообщал 2 июля в Херсоне на верфи загорелось судно: огонь распространился на каюты и палубу. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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