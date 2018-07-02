В июне 2018 года в результате боевых действий на Донбассе погибло 16 украинских военнослужащих.

Об этом сообщает издание "", передает

1. Николай "Байкер" Метлинский родился в 1970 году в Александровке Кировоградской области, закончил Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения, очень любил мотоциклы. Летом 2014 года сам пошел в военкомат, чтобы защищать Украину. Воевал в 41-ом дивизионе артиллерийской разведки 55-й отдельной артиллерийской бригады. После демобилизации вновь пошел на фронт как старший сержант, командир отделения 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, когда туда отправилась работать медиком его дочь, - ее он и защитил от смерти, прикрыв во время обстрела рано утром 25 мая. Ночью 1 июня умер в больнице Мечникова в Днепре, его похоронили 4 июня в Кропивницком.

2. Игорь Французан родился в 1976 году в Пенькино Кировоградской области, жил в селе Большие Буераки Кировоградской области. В 2015 году был призван по мобилизации, а в 2017 году заключил договор с как младший сержант, командир отделения, наводчик зенитного артиллерийского взвода 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады. 6 июня Французан выполнял боевую задачу в Донецкой области и умер во взрыве во время преследования вражеских диверсантов. Из-за сильного заминирования местности его нашли и вернули только 11 июня. Похоронен в Кропивницком, у него остались родители, жена, две дочери и сын.

3. Степан Литковец родился в 1997 году в Гарбузовке Сумской области, жил в Сумах, окончил Сумской центр профтехобразования пищевых технологий, торговли и ресторанного сервиса, работал поваром и мечтал открыть собственное кафе. Зимой 2018 года подписал договор с , стал солдатом, стрелком зенитного артиллерийского взвода 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб во время преследования вражеских диверсантов в Донецкой области 6 июня, 13 июня его похоронили в селе Подопригоры. У мужчины остались родители и жена.

4. Николай "Лютый" Волчанский родился в 1992 году в селе Старики Волынской области, проходил срочную службу на флоте, работал слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования. В августе 2014 года был призван по мобилизации, бился за Крымское и Новотошковское, а после мобилизации подписал договор с . Погиб 12 июня от пули снайпера под Новгородским на Горловском направлении, - тяжело раненого мужчину не успели довезти до госпиталя. Похоронен в Песках Волынской области. У него остались жена, дочь, сестра и родители.

5. Игорь Петров родился в 1998 году в Рубежном Луганской области, осенью 2016 года стал бойцом 53-й отдельной механизированной бригады. Погиб 14 июня вследствие минометного и артиллерийского обстрела боевиков под Новотошковским. У него остались родители и жена.

6. Сергей Жук родился в 1969 году в селе Усть-Кулом в российской республике Коми, после прохождения срочной службы переехал в село Демки Черкасской области. Работал помощником комбайнера, токарем и кузнецом в фермерском хозяйстве, кузнецом в Киевском метро, а после, - охранником на фермерском хозяйстве. В апреле 2017 года подписал договор с , стал солдатом, стрелком-помощником гранатометчика 1-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады. Погиб 14 июня под шахтой Бутовской. У него остались жена, мать и дочь.

7. Сергей Остапчук родился в 1970 году, жил в Хмельницком, был сержантом, механиком-водителем БМП 72-й отдельной механизированной бригады. 24 июня во время боя под Луганским на Светлодарской дуге был ранен и скончался в больнице. 28 июня его похоронили в Хмельницком. У него остались братья и родители.

8. Руслан Баглик родился в 1997 году в Тросянце Сумской области, в ряды 92-й отдельной механизированной бригады вступил в марте 2018 года как старший солдат и наводчик. 19 июня вражеский снайпер нанес ему крайне тяжелое ранение головы, его без сознания доставили в больницу Мечникова, где он 25 июня умер, не приходя в сознание. 22 июня его похоронили в селе Становая. У него остались родители и невеста.

9. Артур Федосенко родился в 1971 году в Кропивницком, проходил срочную службу в Закавказском округе, работал консультантом по экономической безопасности в УТO "Кирoвoград", а после, - водителем-инкассатором. С 2016 году проходил службу как старший солдат, водитель-электрик радиопеленгаторного пункта радиотехнического центра узла связи. 26 июня под Марьинкой был убит вражеским снайпером. У него остались жена и дочь.

10. Александр Холин родился в 1983 году в Охримовке Харьковской области, в сентябре 2015 года попал в ряды 53-й отдельной механизированной бригады, а с апреля 2016 года, - в 93-ю отдельную механизированную бригаду. 27 июня в районе Богдановки Донецкой области попал под смертельный минометный и артиллерийский обстрел. У него остались жена и ребенок.

11. Владимир Дьяченко родился в 1968 году в Семеновке Днепропетровской области, был солдатом 93-й отдельной механизированной бригады, погиб 27 июня под Богдановкой вследствие обстрела. У него остался сын.

12. Дмитрий Петрушенко родился в 1971 году в Песчанке Днепропетровской области, жил в Павлограде. В 2017 году его призвали на контрактную службу, и уже в январе 2018 года он попал на Донбасс как солдат 93-й отдельной механизированной бригады. Погиб во время обстрела под Богдановкой Донецкой области 27 июня. У него остались жена, родители и сын, который проходит службу в .

13. Валерий "Поляк" Шишак родился в 1960 году в Северодонецке, воевал в Афганистане, работал администратором в ресторане и кредитном союзе. В 2014 году пришел добровольцем в батальон "Луганск-1", а в 2016 году стал младшим лейтенантом, командиром 1-го отделения 1-го взвода 3-й роты 1-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады. Погиб утром 28 июня в обстреле из минометов, АГС и пулеметов под Южным на Горловском направлении, - мужчина бросился спасать тяжело раненого подчиненного, когда его настигла пуля снайпера. У него остались жена и двое детей.

14. Андрей Волос родился в 1995 году в Луцке, жил в Заветном Волынской области, закончил школу-интернат. Много раз пробовал попасть на фронт, однако, из-за отсутствия опыта ему много раз отказывали, пока в 2015 году не предложили договор. Военный женился только месяц назад, был старшим солдатом, стрелком-помощником гранатометчика 1-го отделения 1-го взвода 3-й роты 1-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады. 28 июня под Южным сражался с вражескими диверсантами, когда был смертельно ранен в сердце. У него осталась беременная жена и больная мать.

15. Владислав "Швед" Гусейнов родился в 1983 году в Первомайском Харьковской области, был младшим сержантом, бойцом 92-й отдельной механизированной бригады. Погиб вечером 28 июня под Авдеевкой из-за ранений, которые получил в бою с противником.

16. Геннадий Немцов родился в 1969 году в Черкассах, увлекался фотографией и работал профессиональным фотографом в коммунальном городском предприятии ритуальных услуг. В 2015 году был мобилизован, после демобилизации подписал договор, стал старшим сержантом, снайпером 72-й отдельной механизированной бригады. Умер 28 июня вследствие боя с вражескими наемниками. У него остались мать, жена и двое детей.

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