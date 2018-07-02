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В СБУ сообщили, что заблокировали возмещение почти 30 млн грн налогов предприятию, которое финансирует боевиков "ЛНР"
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02.07.2018 16:04
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В 2016 году в Винницкой области перерегистрировали
машиностроительное предприятие из Луганской области, которое ведет
производственную деятельность на временно оккупированной территории
Луганской области и платит боевикам "ЛНР" "налоги", рассказали в
СБУ. СБУ открыла против предприятия уголовное производство Фото:
The Security Service of Ukraine / Facebook "Оперативники спецслужбы
установили, что в 2016 году в Винницкой области
перерегистрировалось машиностроительное предприятие из Луганской
области. Никакой деятельности по адресу регистрации общество не
осуществляло – "производство" находилось в одном помещении с
продовольственным магазином. Реальная производственная деятельность
осуществлялась на временно оккупированной территории Луганщины.
Владельцы завода платили "налоги" в так называемое "министерство
доходов и сборов "ЛНР". Территория предприятия также использовалась
российско-террористическими группировками в качестве базы по
ремонту военной техники и учебного центра боевиков", – рассказали в
СБУ.Сотрудники ведомства задокументировали, что после регистрации в
Винницкой области менеджмент предприятия попытался получить из
государственного бюджета Украины возмещение 28,8 млн грн налога на
добавленную стоимость и налога на прибыль, которые компания якобы
переплатила в прошлом."В дальнейшем средства планировалось вывести
в так называемую "ЛНР", в частности для финансовой поддержки
незаконных вооруженных формирований. Правоохранители также
установили, что в 2015 году менеджмент предприятия уже делал
неудачную попытку безосновательного получения бюджетных средств на
подконтрольной Украине территории Луганщины", – сообщили в Службе
безопасности.Отмечается, что Госказначейство и фискальные органы
заблокировали выплату бюджетных средств предприятию до момента
возврата временно оккупированных территорий под контроль органов
государственной власти Украины.СБУ открыла уголовное производство
по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст.
258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2158389261057734
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