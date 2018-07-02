В 2016 году в Винницкой области перерегистрировали машиностроительное предприятие из Луганской области, которое ведет производственную деятельность на временно оккупированной территории Луганской области и платит боевикам "ЛНР" "налоги", рассказали в СБУ. СБУ открыла против предприятия уголовное производство Фото: The Security Service of Ukraine / Facebook "Оперативники спецслужбы установили, что в 2016 году в Винницкой области перерегистрировалось машиностроительное предприятие из Луганской области. Никакой деятельности по адресу регистрации общество не осуществляло – "производство" находилось в одном помещении с продовольственным магазином. Реальная производственная деятельность осуществлялась на временно оккупированной территории Луганщины. Владельцы завода платили "налоги" в так называемое "министерство доходов и сборов "ЛНР". Территория предприятия также использовалась российско-террористическими группировками в качестве базы по ремонту военной техники и учебного центра боевиков", – рассказали в СБУ.Сотрудники ведомства задокументировали, что после регистрации в Винницкой области менеджмент предприятия попытался получить из государственного бюджета Украины возмещение 28,8 млн грн налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, которые компания якобы переплатила в прошлом."В дальнейшем средства планировалось вывести в так называемую "ЛНР", в частности для финансовой поддержки незаконных вооруженных формирований. Правоохранители также установили, что в 2015 году менеджмент предприятия уже делал неудачную попытку безосновательного получения бюджетных средств на подконтрольной Украине территории Луганщины", – сообщили в Службе безопасности.Отмечается, что Госказначейство и фискальные органы заблокировали выплату бюджетных средств предприятию до момента возврата временно оккупированных территорий под контроль органов государственной власти Украины.СБУ открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2158389261057734 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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