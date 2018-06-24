|Порошенко – Балуху: Мы продолжим борьбу за освобождение всех украинских заложников в РФ, на Донбассе и в Крыму
|24.06.2018 18:22
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https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1307422609392128
Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. 16 января 2018 года "суд" в оккупированном Крыму приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Адвокаты и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.В августе 2017 года против Балуха открыли уголовное дело по заявлению начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждает, что украинец его избил. Адвокаты Балуха настаивают, что начальник ИВС спровоцировал украинца. 12 апреля Ткаченко дал показания в качестве "потерпевшего".В знак протеста против судебного приговора Балух голодает с 19 марта 2018 года.22 июня Балух написал письмо Порошенко. Политзаключенный отметил, что в День России 12 июня в СИЗО, где он находился, из окон звучало "Слава Украине!" и украинский гимн."Больше только я хотел бы предостеречь Украину от скатывания к "зеркальному" ответу на действия агрессора. Зла во благо не бывает!" – отметил Балух.23 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что за время голодовки Балух потерял 30 кг.25 июня в подконтрольном оккупантам "Железнодорожном райсуде" Симферополя рассмотрят ходатайство Балуха об условно-досрочном освобождении.
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