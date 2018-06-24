Президент Украины Петр Порошенко ответил на письмо украинского активиста Владимира Балуха, незаконно удерживаемого в тюрьме в оккупированном Крыму. Порошенко: Никто не победит народ, который поет украинский гимн даже в кремлевских застенках Фото: EPA "Никто не победит народ, который поет украинский гимн даже в кремлевских застенках – несмотря на запреты и под угрозой жестокого наказания... Спасибо непокоренному Владимиру Балуху за его письмо, и еще больше – за мужество. Мы продолжим нашу борьбу за освобождение всех украинских заложников, находящихся в РФ, во временно оккупированных Донбассе и Крыму. И мы не прекратим эту борьбу. Делал и буду делать все, чтобы приблизить тот момент, когда буду иметь возможность пожать вашу руку на свободной украинской земле", – написал Порошенко. https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1307422609392128 Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. 16 января 2018 года "суд" в оккупированном Крыму приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Адвокаты и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.В августе 2017 года против Балуха открыли уголовное дело по заявлению начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждает, что украинец его избил. Адвокаты Балуха настаивают, что начальник ИВС спровоцировал украинца. 12 апреля Ткаченко дал показания в качестве "потерпевшего".В знак протеста против судебного приговора Балух голодает с 19 марта 2018 года.22 июня Балух написал письмо Порошенко. Политзаключенный отметил, что в День России 12 июня в СИЗО, где он находился, из окон звучало "Слава Украине!" и украинский гимн."Больше только я хотел бы предостеречь Украину от скатывания к "зеркальному" ответу на действия агрессора. Зла во благо не бывает!" – отметил Балух.23 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что за время голодовки Балух потерял 30 кг.25 июня в подконтрольном оккупантам "Железнодорожном райсуде" Симферополя рассмотрят ходатайство Балуха об условно-досрочном освобождении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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