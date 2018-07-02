Несколько лет назад фейсбук-юзер по имени Альберт Толоконников написал способный текст, который нужно обязательно прочитать всем фанатам СССР — особенно тем, кто хочет туда вернуться. Альберт написал практически готовый мануал, как это можно практически осуществить — и рецепт оказался довольно простым).

Итак, в сегодняшнем посте — рецепт того, как можно вернуться «Назад в СССР», практчиески пошаговая инструкция.

Итак, вот рецепт от Альберта: «Вернуться в СССР можно довольно просто:

1 Устраиваетесь на работу в любой умирающий НИИ.

2 Отключаете интернет и мобильные телефоны, оставляете на телевизоре только Первый канал Российского телевидения.

3 Заменяете туалетную бумагу газетами.

4 Для пропитания покупаете докторскую колбасу хорошего качества, хлеб, молоко, морскую капусту в консервах, бутылку недорогой водки, сырок плавленный, макароны и чай самого плохого качества, пиво разводите водой, овощи только гнилые, из фруктов только яблоки.

5 Перед покупкой чего либо, для имитации очереди, просто постойте перед магазином от 20 до 2000 минут.

6 Если есть возможность, то можно найти и чинить жигули-«копейку». На работу только в трамвае.

7 Качественную одежду не носить. Обувь должна всегда промокать.

8 Зубы попросить лечить без обезболивающего.

9 И самое главное это ощущение бессмысленности и бесконечной тоски. Если удастся его воспроизвести то будет почти полное погружение в СССР. Собственно, всем молодым кретинам, защищающим то чего они не знают и никогда не видели, очень рекомендую устраивать такие эксперименты несколько раз в год.»

Вот такой рецепт «возврата назад в СССР» предложил Альберт Толоконников. Как вам такое, что скажете, действенный рецепт? Хотели бы вернуться в СССР?

Напишите в комментариях, интересно.

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