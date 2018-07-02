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"Северный поток - 2" планируют начать строить без разрешения Дании
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02.07.2018 16:12
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Финансовый директор компании "Северный поток – 2" Пол Коркоран
заявил, что в случае запрета на прокладку газопровода со стороны
правительства Дании его путь пройдет в международных водах.
"Северный поток – 2" хотят начать строить летом 2018 года Фото: ЕРА
Коркоран рассказал, что компания подала заявку на получение
разрешения по наилучшему маршруту, а властям Дании остается решить:
разрешить работы или запретить. Он отметил, что если правительство
Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных
водах, путь изменят. В этом случае "Северный поток – 2",
вероятно, пойдет в международных водах к северу от Дании.По словам
Коркорана, пока компания не подавала заявку на прокладку
трубопровода в международных водах и ожидает разрешения на его
укладку в исключительной экономической зоне Дании. При этом он не
уточнил, сколько времени компания будет ждать разрешения, пока не
выберет другой путь."Северный поток – 2" – второй
газопровод, который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского
моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового
трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость
проекта – €9,5 млрд, его наполовину финансируют российский
"Газпром" и пять европейских компаний. В
"Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут
в эксплуатацию до конца 2019 года.Власти Украины, Польши, Венгрии,
Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают
"Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности
Европы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий называл
газопровод новым гибридным оружием России против
Запада.Германия, Финляндия и Швеция разрешили
возводить трубопровод на своей территории. Дания – пока
нет.Киев настаивает, что Россия должна сохранить транзит
газа через территорию Украины после строительства "Северного
потока – 2". По словам президента РФ Владимира Путина,
поставки газа через Украину будут зависеть от экономической
целесообразности.По данным американского журнала Foreign
Policy, США вскоре могут ввести санкции против пяти
европейских компаний, задействованных в проекте "Северный
поток – 2".
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