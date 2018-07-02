Финансовый директор компании "Северный поток – 2" Пол Коркоран заявил, что в случае запрета на прокладку газопровода со стороны правительства Дании его путь пройдет в международных водах. "Северный поток – 2" хотят начать строить летом 2018 года Фото: ЕРА Коркоран рассказал, что компания подала заявку на получение разрешения по наилучшему маршруту, а властям Дании остается решить: разрешить работы или запретить. Он отметил, что если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, путь изменят. В этом случае "Северный поток – 2", вероятно, пойдет в международных водах к северу от Дании.По словам Коркорана, пока компания не подавала заявку на прокладку трубопровода в международных водах и ожидает разрешения на его укладку в исключительной экономической зоне Дании. При этом он не уточнил, сколько времени компания будет ждать разрешения, пока не выберет другой путь."Северный поток – 2" – второй газопровод, который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его наполовину финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий называл газопровод новым гибридным оружием России против Запада.Германия, Финляндия и Швеция разрешили возводить трубопровод на своей территории. Дания – пока нет.Киев настаивает, что Россия должна сохранить транзит газа через территорию Украины после строительства "Северного потока – 2". По словам президента РФ Владимира Путина, поставки газа через Украину будут зависеть от экономической целесообразности.По данным американского журнала Foreign Policy, США вскоре могут ввести санкции против пяти европейских компаний, задействованных в проекте "Северный поток – 2". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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